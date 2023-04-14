В Госдуме назвали условие для разрушения киевского режима

Киевский режим рухнет, как только прекратится поддержка со стороны Запада. Об этом 14 апреля заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Таким образом он отреагировал на статью обозревателя The American Conservative Брэдли Девлина о том, что утечка данных Пентагона свидетельствует о том, что корабль Украины тонет.

«На самом деле этот корабль никогда и не ходил, поэтому спасать, собственно, было и нечего. Его изначально использовали как мишень, как средство для ослабления РФ. Мы прекрасно понимаем, что Украина отдана давно на заклание, и она существует только благодаря вливанию финансовой массы, оружия и других средств со стороны Запада. Как только прекратится поддержка киевского режима, он тут же рухнет», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне газета Politico сообщила, что украинские чиновники возмущены пессимизмом военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах Пентагона.

10 апреля бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что неправильная оценка Вашингтоном ситуации на Украине может обернуться против США. По его словам, утечка секретных документов Пентагона по Украине показала, что председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин лгали насчет возможностей украинских войск.

Об утечке сразу двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, в которых содержится информация о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии. Также там упоминается, что Штаты прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне слива данных несколько стран потребовали объяснений, а Киеву, как сообщал телеканал CNN, «пришлось поменять свои военные планы».