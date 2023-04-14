«РИА Новости»: под Херсоном замечены танки Leopard, один захвачен ВС России

Офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык» 14 апреля сообщил, что немецкие танки Leopard, переданные Киеву, уже действуют на Херсонском направлении, один из них захвачен российскими военными и затоплен в болоте.

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали.», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил офицер, один Leopard был захвачен российской диверсионной разведывательной группой (ДРГ). После того как бойцы не смогли вывезти танк в тыл, машину затопили в болоте.

По словам военнослужащего, российские бойцы также зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Предположительно, ими управляли немецкие наемники.

Ранее, 11 апреля, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна передаст Украине шесть танков Leopard и 20 БТР до конца апреля.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 1 апреля сказал, что страны НАТО запланировали отправку на Украину двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard. По его словам, вряд ли можно будет поставить больше, так как у союзников ограниченные ресурсы.

Согласно заявлению Минобороны Португалии, сделанному 28 марта, Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

Журнал Der Spiegel накануне сообщил о прибытии 18 обещанных германских танков на территорию Украины. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил данную информацию.

8 марта Писториус отметил, что в марте Украине будут доставлены 18 танков Leopard 2 из Германии и еще три из Португалии.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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