Украинское командование перебрасывает в Артемовск (украинское название — Бахмут) в качестве подкрепления новобранцев, необученных даже навыкам стрельбы. Об этом 14 апреля пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили. Они побыли где-то в Сумской области пять дней. После чего их отправили сюда», — говорится в сообщении украинского боевика, записавшего видео с жалобой.

Так он опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что в зону боевых действий не отправляют ни одного необученного бойца.

Днем ранее глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что в Артемовске и Соледаре они уничтожили 38 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока преждевременно, ВСУ продолжают подтягивать резервы для обороны города. Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои.

Кроме того, 13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска России блокируют возможности для отступления украинских подразделений из Артемовска.

Еще 1 марта Анна Маляр сообщила, что в Артемовск будут переброшены дополнительные подразделения украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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