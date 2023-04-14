Боевик ВСУ пожаловался на неумение прибывшего подкрепления стрелять
Украинское командование перебрасывает в Артемовск (украинское название — Бахмут) в качестве подкрепления новобранцев, необученных даже навыкам стрельбы. Об этом 14 апреля пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».
«Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили. Они побыли где-то в Сумской области пять дней. После чего их отправили сюда», — говорится в сообщении украинского боевика, записавшего видео с жалобой.
Так он опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что в зону боевых действий не отправляют ни одного необученного бойца.
Днем ранее глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что в Артемовске и Соледаре они уничтожили 38 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он также заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока преждевременно, ВСУ продолжают подтягивать резервы для обороны города. Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои.
Кроме того, 13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска России блокируют возможности для отступления украинских подразделений из Артемовска.
Еще 1 марта Анна Маляр сообщила, что в Артемовск будут переброшены дополнительные подразделения украинских войск.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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