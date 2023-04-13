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Пригожин заявил об уничтожении 38 тыс. солдат ВСУ сотрудниками ЧВК «Вагнер»
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Пригожин заявил об уничтожении 38 тыс. солдат ВСУ сотрудниками ЧВК «Вагнер»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сотрудники ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля заявил ее глава Евгений Пригожин.

«Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — только груз 200, то есть по убитым, безвозвратные потери — 38 тыс. человек, из которых 32 тыс. человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», — цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее в этот день он заявил, что говорить о полном окружении Артемовска (украинское название — Бахмут) пока преждевременно, ВСУ продолжают подтягивать резервы для обороны города. Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои.

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12 апреля агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в Сети американские секретные материалы сообщило, что ВСУ потеряли до 131 тыс. человек личного состава, в том числе 15,5–17,5 тыс. убитых. В документах предполагается, что конфликт может затянуться до конца года и продолжиться после.

Также в этот день корреспондент Fox News Лукас Томлинсон обратил внимание на несоответствие данных о потерях среди украинских боевиков, предоставленных властями и тех, что составляют реальную картину происходящего. Скорее всего, правдивая цифра в пять раз больше, отметил он.

Кроме того, 10 апреля, газета The Washington Post также со ссылкой на опубликованные документы американской разведки написала, что потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами. В ранее засекреченных материалах упоминаются критические недостатки организации и снабжения, уточнялось в материале.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. При этом в МИД РФ считают, что утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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