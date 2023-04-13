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ВДВ России заблокировали возможности для отступления ВСУ из Артемовска

Минобороны РФ: ВДВ блокируют возможности для отступления ВСУ из Артемовска
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) России блокируют возможности для отступления украинских подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 13 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению украинских боевиков из центральных кварталов города.

«Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — сказал Конашенков.

В оборонном ведомстве также рассказали, что самолеты Воздушно-комических сил РФ в районе Артемовска совершили 12 самолетовылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.

Кроме того, в районах Калиновки, Николаевки и Ступочек Донецкой Народной Республики (ДНР) российские войска поразили скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут
Это был последний крупный инфраструктурный объект в Артемовске, который удерживали ВФУ

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ на западных окраинах Артемовска почти полностью блокирована.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что бои за Артемовск перешли в свою завершающую стадию и закончатся они тем, что город будет освобожден. Он отметил, что за три месяца потери ВСУ у Артемовска составили свыше 30 тыс. военных, необходимых им на других направлениях.

Накануне, 12 апреля, сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска. По словам Конашенкова, подразделения десантников сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинскими войсками.

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