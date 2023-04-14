Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 апреля

Переменная облачность, без осадков и до 10 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 14 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –1.

В Московской области днем ожидается от +6 до +11 градусов, ночью похолодает до –5.

Прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 754–758 мм ртутного столба.

Ранее, 13 апреля, Гидрометцентр сообщил, что в Московской области до 12:00 14 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода.

До этого, 10 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.