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Экс-разведчик ВС США заявил о стремлении Зеленского угождать Западу

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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Президент Украины Владимир Зеленский готов ради похвалы НАТО и других союзников жертвовать собственными солдатами, заявил экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на YouTube-канале.

«Для Зеленского многое стоит на карте. К сожалению, он сделает всё возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан, даже если эта бессмысленная оборона города обернется потерей роты или батальона», — заявил он.

Вместе с тем, рассуждая о ситуации на артемовском направлении и положении украинских войск, Шаффер указал на проблемы с обеспеченностью ВСУ. По его словам, армии Украины не хватает военной техники.

При этом иллюзорная видимость того, что Украина борется за Артемовск, будет продолжаться до того момента, пока на линии соприкосновения в этом районе останется хотя бы один украинец.

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При этом страны Запада видят реальные неудачи ВСУ, в скором времени страны-союзники сами подтолкнут Киев сесть за стол переговоров. Об этом рассказали 13 апреля сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.

Ранее в этот день руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков поддерживающих Киев стран возникнут вопросы. Буданов пообещал, что в скором времени ВСУ начнут действия, «результаты которых увидят все».

12 апреля бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк отметил, что у Украины имеется единственный шанс на успешное контрнаступление. Он пояснил, что если конфликт зайдет в еще больший тупик, то Запад устанет от войны.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.

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