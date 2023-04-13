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«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела больницы в Сватово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по больнице в городе Сватово, кадры с места событий публикуют «Известия» в четверг, 13 апреля.

На видео можно заметить воронки от попавших снарядов, разрушенные стены и выбитые окна.

«Удар по сватовской больнице украинские националисты нанесли ранним утром, когда пациенты еще спали. По всей видимости, пытались добиться наибольшего числа жертв среди гражданского населения. К счастью, никто не пострадал. Полностью разрушена хозяйственная постройка, пострадало здание лаборатории и пищеблока», — рассказал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

По рассказам очевидцев, в результате удара повреждены, окна, стены и двери больницы, а также газопровод учреждения.

Как запротоколировали прибывшие на место удара специалисты из Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на месте оставшейся после удара воронки были обнаружены фрагменты ракеты, используемой для осуществления ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Ранее в этот день представительство Луганской Народной Республике (ЛНР) в СЦКК сообщило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в городе Сватово. Поступила информация о прилете трех ракет.

Накануне ВСУ совершили обстрел Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате которого погибла мирная жительница. До этого, 11 апреля, в поселке Лозовской Куйбышевского района Донецка под обстрел украинских войск попал пассажирский автобус. В результате обстрела пострадало два человека.

В общей сложности, по данным центра на 10 апреля, с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя ДНР, в том числе 134 ребенка. Число пострадавших за этот период составило 4320 человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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