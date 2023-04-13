ВСУ обстреляли больницу в Сватово из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в городе Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«В 06:30 со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по г. Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела повреждена Сватовская центральная районная городская многопрофильная больница», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

Накануне ВСУ совершили обстрел Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате которого погибла мирная жительница. До этого, 11 апреля, в поселке Лозовской Куйбышевского района Донецка под обстрел украинских войск попал пассажирский автобус. В результате обстрела пострадало два человека.

7 апреля в представительстве ДНР в СЦКК доложили, что ВСУ 17 раз обстреляли территорию республики. Погибли четыре мирных жителя.

В общей сложности, по данным центра на 10 апреля, с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя ДНР, в том числе 134 ребенка. Число пострадавших за этот период составило 4320 человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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