С нами навсегда: как признают погибшими без вести пропавших участников СВО

Государственная дума приняла закон, упрощающий процедуру признания без вести пропавших участников СВО погибшими. Это поможет защитить права родственников бойцов. Подробности — в материале «Известий».

В интересах семей

Поправки в законодательство существенно сократили срок, по истечении которого безвестно отсутствующий участник спецоперации может быть признан умершим. Это решение, как говорят депутаты, защитит имущественные интересы семей военных, погибших при исполнении долга.

«Принятие этих законов поможет семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат, оказания мер соцподдержки, для обеспечения сохранности имущества военнослужащих, возможности его наследования» , — сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Согласно поправкам, если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, а командование и сослуживцы не наблюдали его смерть, то суд вправе признать его безвестно отсутствующим. Это позволит, в частности, учредить доверительное управление имуществом, содержать из этих средств иждивенцев военнослужащего. Кроме того, сокращаются сроки признания бойца умершим.

«Общее правило ГК РФ об объявлении умершим по истечении двух лет с момента окончания военных действий не будет применяться. Если имели место события, дающие основание предполагать гибель, например исчезновение в зоне активных боевых действий при обстоятельствах, угрожавших смертью, в суд можно также представить справку по форме, которую утвердит правительство РФ. В этом случае гражданин может быть объявлен умершим через шесть месяцев» , — сообщается на сайте Госдумы.

Не только солдаты

Положения поправок распространяются не только на военнослужащих, но и на граждан, которые могли находиться на территории проведения СВО или оказаться в зоне «вооруженных провокаций на госгранице РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО» . Также документ распространяется на лиц, заключивших контракт «о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ», и граждан, проживающих в упомянутых местностях.

Фото: Global Look Press/news.ru/Stringer

«Если лицо, относящееся к указанной категории граждан, пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (попадание снаряда в здание или транспортное средство и т.п.), то такое лицо может быть по заявлению заинтересованных лиц объявлено умершим в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством» , — говорится в пояснительной записке к пакету документов.

Такой человек, признанный судом безвестно отсутствующим, спустя три месяца может быть объявлен умершим по заявлению заинтересованных лиц. Поправки к законам вступят в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.

Как это работает сейчас

Институт признания гражданина безвестно отсутствующим — это удостоверение в судебном порядке длительного отсутствия гражданина в месте его постоянного жительства, в случае если розыск его оказался безуспешным и отсутствуют какие-либо сведения о нем, объясняет партнер адвокатского бюро г. Москвы «Щеглов и Партнеры» Артем Лиляк.

— На сегодня гражданин может быть признан судом по заявлению заинтересованных лиц безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о нем. Исчисление этого срока начинается со дня получения последних данных о человеке.

Объявление гражданина умершим основывается на предположении о его гибели и по своим юридическим последствиям приравнивается к физической смерти гражданина.

— В связи с этим открывается наследство, прекращаются все личные обязательства лица, объявленного умершим, прекращается брак и так далее, — говорит адвокат.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Если в месте жительства гражданина нет сведений о его пребывании в течение пяти лет, то он может быть объявлен умершим. В случае пропажи гражданина без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель, объявление умершим может быть произведено спустя шесть месяцев со дня несчастного случая или иных обстоятельств, угрожавших смертью (например, крушение самолета и его падение вместе с пассажирами в море, останки которых найти не удалось).

В боевых условиях

Если пропажа без вести военнослужащего или иного гражданина связана с военными действиями, то он может быть объявлен умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

— Установление более продолжительного срока для указанной категории граждан объяснялось необходимостью в таких случаях принятия более длительных мер к возвращению военнослужащих или других граждан к постоянному месту жительства или установлению факта их гибели. День прекращения военных действий должен быть определен соответствующим нормативным правовым актом.

Как действовать родственникам

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту жительства или по месту нахождения заинтересованного лица.

— Никакой разницы между обычными гражданами и военнослужащими для судебной процедуры нет, — говорит адвокат Лиляк. — Главную роль играют непосредственно обстоятельства исчезновения человека. Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием для внесения органом ЗАГС записи о смерти в регистрационную книгу.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images

Спрос с командира

По словам адвоката, новый законопроект значительно сокращает сроки, которые нужно будет выждать заинтересованным лицам перед подачей соответствующего заявления. Также закон определяет лицо, от действий (или бездействия) которого зависит наступление юридически значимых последствий в отношении военнослужащих, — это командир воинской части или другое уполномоченное лицо, которое должно располагать информацией о подчиненном ему человеке.

— С учетом того что к нынешней специальной военной операции привлечено большое количество мобилизованных, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и иных участников, которые были источником содержания своих семей и риск гибели которых велик, государством предусмотрены финансовые компенсации на случай утраты. Сокращение сроков на подачу заявления поможет семьям пропавших или погибших быстрее получить эти компенсации и решить юридические вопросы, связанные с гибелью человека, — считает Лиляк.

Страховой случай

Подтверждение факта смерти принципиально важно, в частности, для обращения в страховую организацию за получением причитающихся выплат, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— Страховой организации может потребоваться медицинская документация умершего. Для этого ими подается соответствующий запрос. В иных организациях порядок аналогичный, но медицинскую документацию не требуют.

Фото: РИА Новости

Она подчеркнула, что основанием для получения страховых, иных выплат, изначально предназначенных для умершего, возможно при условии вступления в наследства.

Отменить смерть

На практике случается, что пропавший без вести или объявленный умершим человек появлялся сам или место его нахождения было установлено, говорит адвокат Артем Лиляк.

— В такой ситуации суд новым решением отменяет свое ранее принятое решение, — говорит собеседник «Известий». — Новое решение суда является основанием для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.

Последствия явки гражданина, объявленного умершим, связанные с имуществом, различаются в зависимости от оснований его приобретения другими лицами: безвозмездно или по возмездным сделкам.