Российские войска на донецком направлении уничтожили до 300 боевиков ВСУ за сутки
Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также противник лишился одной боевой машины пехоты, шести боевых бронированных машин, двух автомобилей, гаубицы Д-20 и одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Как отметил Конашенков, на донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжают интенсивные боевые действия по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска (украинское название — Бахмут).
Также в Донецкой Народной Республике (ДНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки.
«На купянском направлении <…> потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — добавил Конашенков.
В свою очередь на краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации уничтожено до 80 украинских военных, а также две боевые бронированные машины и гаубица Д-20, отметил он.
Ранее, 13 апреля, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что группировка ВСУ на западных окраинах Артемовска почти полностью блокирована. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, бои за Артемовск перешли в свою завершающую стадию и закончатся они тем, что город будет освобожден.
Тогда же стало известно, что российские военнослужащие нанесли поражение боевикам ВСУ на донецком направлении с помощью термитных снарядов. Основным поражающим фактором в данном случае является тепловая энергия. Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня «Град».
Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».