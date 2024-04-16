Страстная суббота перед Пасхой: приметы на 19 апреля 2025 года

19 апреля 2025 года наступает Великая суббота перед Пасхой. В Страстную субботу Спаситель был снят с креста и погребен в Иерусалиме, близ Голгофы. В наши дни в этот день в кувуклии сходит Благодатный огонь, означающий выход света истинного.

В России днем в субботу перед Пасхой принято освящать в церкви яйца и куличи. Возвращаясь со службы, не принято отказывать в милостыне нуждающимся.

Считается плохой приметой, если жильцы дома занимаются делами, не связанными с молитвой или подготовкой к Воскресению Христову.

Согласно поверью, в Великую субботу запрещено брать в руки острые предметы. Пить алкоголь, выносить мусор, посещать кладбище — накликать беду на себя.

Наши предки верили: если в Страстную субботу будет тепло и ярко светить солнце, грядущим летом ждать жары. Дождь и тучи — в летние месяцы будет прохладно.

Не спать в Великую субботу, посещать всенощную — укреплять свое здоровье, привлекать к себе счастье, утверждают в народе.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и запретах Страстной пятницы.