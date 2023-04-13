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Врач посоветовала отказаться от куличей на Пасху людям с диабетом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Людям с заболеваниями печени и аллергией на яичный белок следует отказаться от поедания яиц на Пасху, а от куличей — людям с ожирением и сахарным диабетом. Об этом в четверг, 13 марта, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Елизавета Кардапольцева.

«Печень здорового человека эффективно метаболизирует жир и поддерживает уровень липидного (жирового) обмена в норме. Нет ничего опасного в ежедневном употреблении любого количества яиц, если у человека нет заболеваний печени и нарушений липидного обмена», — сообщила она.

Врач сказала, что людям с лишним весом не следует есть куличи, поскольку нужно знать меру в потреблении быстрых углеводов.

Кроме того, куличи нельзя есть людям, которые страдают сахарным диабетом. Выпечка содержит сахар и повышает его уровень в крови — это может спровоцировать сосудистые осложнения. Также стоит отказаться от куличей людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта.

Кардапольцева добавила, что не следует стремиться купить только свежеиспеченный кулич. Его необходимо хранить, как хлеб: при комнатной температуре или в холодильнике не более двух дней.

Врач заключила, что лучше всего на Пасху сдержать баланс питания и физической активности, а также употребить всё самое калорийное в первой половине дня.

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12 апреля аналитики магазина Metro рассказали «Известиям», что пасхальный стол обойдется россиянам примерно в 822 рубля. Как отметили в пресс-службе магазина, пасхальный набор состоит из кулича, яиц, творожной пасхи и кагора.

Накануне в Роспотребнадзоре рассказали об основных правилах выбора к праздничному столу яиц, творога и куличей. В частности, в ведомстве отметили, что верхушка кулича при покупке должна быть сухой, иначе он может быть испорченным.

В тот же день гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. В связи с этим он рекомендовал съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе на Пасху.

Также 11 апреля врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева порекомендовала съедать не более 80–150 г пасхального хлеба в день.

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