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Названа стоимость пасхального стола в России

Исследование: пасхальный стол обойдется россиянам примерно в 822 рубля
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Стоимость пасхального стола для россиян в 2023 году составила примерно в 822 рубля. Такую цену «Известиям» назвали аналитики магазина METRO.

Как отметили в пресс-службе магазина, пасхальный набор состоит из кулича, яиц, творожной пасхи и кагора. Для классического рецепта кулича понадобятся пшеничная мука (1 кг — 23,99 рубля), сахар (1 кг — 56,9 рубля), дрожжи (100 г — 17,9 рубля), яйца (10 штук — 95,01 рубля), молоко (900 мл — 60,9 рубля), посыпка для кулича (10 г — 22,9 рубля), творог (180 г — 65,9 рубля), кагор (0,75 мл — 479 рублей).

Таким образом, пасхальный стол в METRO обойдется в 822,50 рубля (включая вино) и 343,5 рубля без вина.

«СберМаркет», в свою очередь, подсчитал стоимость пасхального стола, которая составила от 647 до 710 рублей. Как отметили в маркетплейсе, пасхальный кулич собственного приготовления обойдется россиянам в сумму от 311 до 411 рублей.

«В этом году жители страны начали активно закупать необходимые продукты уже за неделю до Пасхи: с 4 по 10 апреля в 7 раз выросло количество заказанных куличей, по сравнению с неделей ранее», — отметили аналитики «СберМаркета».

Кроме того, по их словам, всё больше людей предпочитают готовить куличи самостоятельно: сравнивая неделю до Пасхи в 2023 и 2022 году, был отмечен рост продаж муки на 42%, яиц — на 40%, цукатов — на 22% и дрожжей — на 32%.

12 апреля ректор Славяно-Греко-Латинской Академии Сергий Храмешин рассказал «Известиям», что куличи и пасхи освящаются в храме после богослужения в Великую субботу, которая в этом году приходится на 15 апреля. По его словам, печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху, согласно традиции, начинают в Чистый четверг. При этом он отметил, что, до того как заняться куличами, необходимо убрать дом и искупаться.

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11 апреля в Роспотребнадзоре рассказали об основных правилах выбора к праздничному столу яиц, творога и куличей. В частности, в ведомстве отметили, что верхушка кулича при покупке должна быть сухой, иначе он может быть испорченным.

В тот же день гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. В этой связи он рекомендовал съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе на Пасху.

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