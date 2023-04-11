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Диетолог порекомендовала есть не более 150 г кулича в день в Пасху

Диетолог Мезенцева: в Пасху рекомендуется не более 80-150 г кулича в день из-за его калорийности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Пасхальные куличи являются достаточно калорийным продуктом, так как готовятся из белой муки с добавлением сахара. Поэтому в день рекомендуется есть не более 80–150 г пасхального хлеба. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказала врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева.

По словам эксперта, злоупотребление куличами чревато набором веса.

«Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, в этот день получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Поэтому с употреблением куличей в пищу лучше не переусердствовать», — сказала она «Газете.Ru».

Мезенцева отметила, что людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, повышенным холестерином и заболеваниями ЖКТ особенно не рекомендуется переедать куличей.

Врач также напомнила, что сахар, входящий в состав кулича, вреден не только для фигуры, но и для зубов.

Диетолог добавила, что творожная пасха более предпочтительна с точки зрения пищевой ценности, чем кулич, так как в ней содержится больше белка и меньше углеводов. Тем не менее Мезенцева также не советует съедать более 100–150 г творожного десерта.

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Ранее в этот день гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. В этой связи он рекомендовал съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе на Пасху.

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