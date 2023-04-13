На острове Хоккайдо объявили массовую эвакуацию из-за ракеты КНДР

Японское правительство в четверг, 13 апреля, объявило об эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо. При канцелярии премьер-министра Японии создали экстренный штаб.



Правительство через систему оповещения J-Alert призвало местных жителей в срочном порядке укрыться в прочных зданиях, станциях метро или бомбоубежищах.

Отмечается, что из-за ракетного пуска на севере Японии остановлено движение поездов, закрыты скоростные автомагистрали. Кроме того, премьер-министр страны Фумио Кисида распорядился обеспечить безопасность судов и самолетов после запуска ракеты КНДР.

Оперативный штаб с участием профильных министров собирает и анализирует информацию, проверяет, не было ли причинено ущерба японским судам.

Ранее в этот день береговая охрана Японии сообщила о ракетном запуске КНДР. Это уже 12-й ракетный пуск КНДР в 2023 году.



27 марта береговая охрана Японии заявила о запуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей. Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Минобороны Южной Кореи 23 марта сообщило, что КНДР выпустила четыре крылатые ракеты в сторону Японского моря. Пуск был произведен из города Хамхын.

19 марта КНДР совершила запуск ракеты в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 800 км.

Тогда же заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил протест руководству КНДР после проведения ракетных испытаний, представляющих угрозу безопасности страны.

17 марта стало известно, что КНДР организовала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

В минобороны Японии сообщили, что ракета КНДР упала в 550 км к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны страны. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали экстренный штаб по сбору информации о пуске. Япония также заявила КНДР решительный протест после запуска межконтинентальной баллистической ракеты.