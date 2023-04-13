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Замглавы МИД Грушко заявил об ухудшении безопасности НАТО при его расширении
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Замглавы МИД Грушко заявил об ухудшении безопасности НАТО при его расширении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расширение альянса должно усиливать безопасность альянса, а не наоборот. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, вступление Финляндии в НАТО свидетельствует об «очевидном ухудшении ситуации в Европе».

«Линии соприкосновения между Россией и Североатлантическим альянсом увеличиваются примерно в два раза», — напомнил дипломат.

Он подчеркнул: речь идет о блоке, который объявил России прямую угрозу.

«На самом деле, это алогичный шаг. Он противоречит интересам безопасности не только самой Финляндии, но и НАТО. Один из главных критериев расширения альянса — любое расширение должно улучшать, усиливать безопасность альянса. В данном случае это только ее ухудшает и создает дополнительную уязвимость», — добавил Грушко.

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
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Ранее в российском МИДе указали, что присоединение Финляндии к НАТО негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля подписал документ о вступлении Финляндии в НАТО. Церемония прошла в кабинете финского представительства напротив штаб-квартиры военного блока в Брюсселе. Позднее Финляндия передала США документы о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Трансляция этого события велась на официальном YouTube-канале Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что с этого дня пятая статья Североатлантического договора распространяется и на Финляндию, она теперь также будет участвовать во всех структурах блока и принятии совместных решений.

Что касается членства Швеции в НАТО, то в Венгрии 26 марта заявили, что пока не могут одобрить ее заявку из-за вмешательства Стокгольма во внутренние дела страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также исключил членство Швеции в НАТО. Причиной стали акции по осквернению Корана, которые в Швеции провел датский политик при согласовании властей.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. На конец года они смогли получить одобрение только 28 из 30 стран блока. Исключениями стали Венгрия и Турция. В конце марта Будапешт и Анкара одобрили протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Грушко «Известиям»:

«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»

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