В отдел МВД привезли 14 человек на допрос после стрельбы в Новой Москве
В МВД в Щербино привезли 14 мужчин с места стрельбы в Новой Москве. В распоряжении «Известий» 12 апреля появились первые кадры из отдела МВД.
Согласно данным источника «Известий», еще четверо участников скрылись на Porsche Cayenne серого цвета. По предварительной информации, все они вооружены.
Ранее в этот день произошла стрельба в городе Щербинка в Новой Москве. Был объявлен план «Перехват». Полицейским рекомендовано патрулировать город в бронежилетах.
Автомобиль зарегистрирован на Мусу А. Кроме того, на мужчину также оформлено три вида стрелкового оружия.
По информации «Известий», конфликт, в результате которого произошла стрельба, возник между рабочими и бригадиром из-за невыплаты зарплаты. Пострадал рабочий из Таджикистана. Его ранили в ногу, мужчина госпитализирован.