План «Перехват» объявлен после стрельбы в Новой Москве

Стрельба произошла вечером в среду, 12 апреля, в городе Щербинка, правоохранители разыскивают автомобиль Porsche Cayenne серого цвета, на котором скрылись злоумышленники. Об этом сообщает источник «Известий».

По предварительным данным, в машине находятся четыре человека, все вооружены. В последний раз авто видели на Варшавском шоссе возле дома 153.

Объявлен план «Перехват». Полицейским рекомендовано патрулировать город в бронежилетах.

В отдел полиции были доставлены 14 человек, их сейчас опрашивают сотрудники органов.

На владельца Porsche Cayenne 1995 года рождения зарегистрированы три единицы стрелкового оружия.

Ранее, 4 апреля, водитель BMW X6 открыл стрельбу из салона своего автомобиля в сторону машины Kia на Московской кольцевой автодороге. Инцидент произошел на 76-м км. В результате у Kia было повреждено боковое зеркало, ее владелец обратился в полицию.