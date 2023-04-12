Стал известен владелец скрывшегося после стрельбы в Новой Москве Porsche
Владелец Porsche Cayenne, на котором скрылись открывшие стрельбу в Щербинке в Новой Москве, был идентифицирован, заявил источник «Известий» в среду, 12 апреля.
По его словам, авто зарегистрировано на Мусу А. Более того, на мужчину также зарегистрировано три вида стрелкового оружия.
Стрельба произошла вечером в среду, 12 апреля. В отдел полиции с места происшествия были доставлены 14 человек, однако четыре человека перед задержанием успели скрыться на авто Porsche Cayenne.
По предварительным данным, все они вооружены. Был объявлен план «Перехват». Полицейским рекомендовано патрулировать город в бронежилетах.