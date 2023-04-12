Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин одобрил идеи по созданию Российской орбитальной станции
Мир
В секретных документах Пентагона реальные потери ВСУ оценили более чем в 124 тыс.
Мир
МИД рекомендовал россиянам проявлять осторожность в недружественных странах
Культура
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Мир
Экс-разведчик США назвал Зеленского угрозой для всего мира
Политика
МИД рассматривает вопрос посещения американскими дипломатами задержанного Гершковича
Мир
Польша захотела производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Мир
Трасс раскритиковала Макрона и фон дер Ляйен за визит в Китай
Авто
Новый кроссовер BMW установил рекорд мощности
Авто
РСА опроверг сообщения об отказе страховать мотоциклы по ОСАГО
Мир
В Британии заявили о наличии у Украины одного шанса на контрнаступление
Экономика
В ЛНР намерены запустить Стахановский вагоностроительный завод в текущем году
Спорт
ЦСКА обыграл СКА и в рекордный шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина

Стал известен владелец скрывшегося после стрельбы в Новой Москве Porsche

0
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владелец Porsche Cayenne, на котором скрылись открывшие стрельбу в Щербинке в Новой Москве, был идентифицирован, заявил источник «Известий» в среду, 12 апреля.

По его словам, авто зарегистрировано на Мусу А. Более того, на мужчину также зарегистрировано три вида стрелкового оружия.

Стрельба произошла вечером в среду, 12 апреля. В отдел полиции с места происшествия были доставлены 14 человек, однако четыре человека перед задержанием успели скрыться на авто Porsche Cayenne.

По предварительным данным, все они вооружены. Был объявлен план «Перехват». Полицейским рекомендовано патрулировать город в бронежилетах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023