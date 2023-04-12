Стала известна причина конфликта со стрельбой в Новой Москве

Конфликт в городе Щербинка в Новой Москве, который закончился стрельбой, возник между рабочими и бригадиром из-за невыплаты зарплаты, сообщил «Известиям» источник в среду, 12 апреля.

В результате конфликта ранение в ногу получил рабочий из Таджикистана, он госпитализирован.

По данным источника «Известий», стрелявшие скрылись на Porsche Cayenne серого цвета. В последний раз авто видели на Варшавском шоссе возле дома № 153.

Объявлен план «Перехват». В отдел полиции были доставлены 14 человек, в настоящее время их опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Автомобиль зарегистрирован на Мусу А. Кроме того, на мужчину также оформлено три вида стрелкового оружия.