ЦСКА обыграл СКА и в рекордный шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина
Московской хоккейный клуб ЦСКА обыграл СКА и в рекордный шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина.
Игра 12 апреля завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. Итог в серии 4-2 в пользу москвичей.
В составе ЦСКА в этот вечер отличились Максим Соркин, Константин Окулов и Даррен Диц.
В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Ак Барсом». Первый матч пройдет в Казани 17 апреля.
«Ак Барс» на пути к финалу обыграл омский «Авангард». 9 апреля состоялась пятая встреча двух команд, которая оказалась победной для казанцев. Общий счет в серии 4-1.