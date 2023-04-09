«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» дома обыграл омский «Авангард» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла в воскресенье, 9 апреля, сообщил «Спорт-Экспресс».

Счет в матче открыл защитник гостей Алексей Береглазов. Затем преимущество своей команды удвоил Рид Буше.

В третьем периоде «Ак Барс» вывел счет на 2:2 благодаря шайбам Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука.

В овертайме победную шайбу забил форвард казанской команды Вадим Шипачев.

«Ак Барс» после этой победы вышел в финал Кубка Гагарина.

Ранее, 7 апреля, «Авангард» потерпел поражение в матче против «Ак Барса». Встреча закончилась со счетом 1:0.

До этого, 5 апреля, в третьем матче серии «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:2.