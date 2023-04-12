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Эксперт оценил стремление в ЕС отказаться от обогащенного урана РФ

Эксперт Митрахович: зависимость стран от обогащенного урана РФ меньше, но она есть
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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От обогащенного урана РФ зависимы прежде всего страны Восточной Европы, и хотя зависимость не такая высокая, как раньше, однако она до сих пор существует, объяснил «Известиям» 12 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

«От российского обогащенного урана зависимы страны прежде всего Восточной Европы, где построены станции советского промышленного дизайна атомного, например, в Венгрии и Чехии. Были опыты по переводу, например, в Чехии на топливо западного образца, но были определенные технологические сложности с этим», — уточнил эксперт.

Он добавил, что РФ поставляет в европейские государства как обогащенный уран, так и уже готовое топливо для атомных станций.

«Насчет Казахстана. Казахстан производит сам уран, обогащение производится в России и топливные сборки тоже в России производятся. Поэтому с одним Казахстаном проблему для Запада не решить», — заметил Митрахович.

По его словам, для решения этого вопроса государствам необходимо реанимировать производство.

«Надо на самом Западе снова реанимировать производство, которое до этого несколько десятилетий стагнировало, потому чтоб было увлечение зеленой энергией. Если есть желание делать атом, значит, снова придется возрождать часть промышленности, связанной с атомной энергетикой», — предположил Митрахович.

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Накануне агентство Bloomberg написало, со ссылкой на слова гендиректора казахстанской компании «Казатомпром» Ержана Муканова, что некоторые восточноевропейские атомные электростанции находятся в поисках новых поставщиков обогащенного урана, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок из РФ. Муканов уточнил, что компания готовит запасы к добыче, чтобы иметь возможность ответить на запросы рынка.

Также в публикации приводятся прогнозы Всемирной ядерной ассоциации, согласно которым спрос на уран в мире вырастет на треть к 2030 году.

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