Жилой небоскреб планируется построить на территории «Москва-Сити»

85-этажный небоскреб планируют построить на территории делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Здание высотой 340 м оснастят всей необходимой для резидентов инфраструктурой. Для жителей дома организуют четырехуровневый паркинг детский и офисный центры кофейни и торговые площади, передает телеканал «Известия». На крыше стилобата сделают дворик с садом, зоны йоги и воркаута. Вершина башни представляет собой каскад остекленных объемов, с одних ракурсов они будут выглядеть как волна, с других — как традиционный шпиль. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, высотку назвали в честь лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.

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