Ремонт моста в Ульяновске проводят одновременно на пяти участках

В Ульяновске идет ремонт Минаевского моста. Строители возводят новые опоры путепровода, строят пешеходный тоннель к главному корпусу ульяновского госуниверситета, переносят тепловые сети, делают площадку для свайного поля в русле реки Свияга и делают жесткую платформу. Ремонтные работы проходят параллельно на пяти участках.

Прораб ООО «Самаратрансстрой» Ильнар Алюков рассказал ulpravda.ru, что ремонт идет по графику. На участке путепровода возводится опора №2 и подпорная стенка, на следующей неделе конструкцию забетонируют. После этого рабочие приступят к опоре №1, а затем начнется монтаж железобетонных свалок.

Пешеходный тоннель напротив главного корпуса УлГУ необходим для безопасного прохода людей в условиях интенсивного движения. Новый тоннель будет сквозным, его оборудуют лифтом для маломобильных граждан.

Со стороны «Аквамолла» убирают непригодный грунт для того, чтобы в будущем разместить там буровую установку для изготовления свай. Опоры строят для переноса теплотрассы справа от моста. На опорах монтируют новые трубы. На участке между велопешеходными тоннелями и путепроводом почти завершили строительство геоматраса «Тенсар». Он станет основанием будущей дороги.

Ранее, 25 марта, сообщалось о начале ямочного ремонта на улицах Ульяновска. В городе работает 71 единица спецтехники.