Взгляд с экрана: вещи из знаменитых кинофильмов продают с аукциона

Знаменитый белый костюм, в котором снимался в мюзикле «Лихорадка субботнего вечера» Джон Траволта, будет выставлен на торги аукциона Julien's в Калифорнии в конце апреля. Организаторы ожидают выручить за него не менее $200 тыс. Какие еще связанные с кино вещи уходили за большие деньги с молотка (или, напротив, не находили покупателя) — в фотогалерее «Известий»