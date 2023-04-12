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Взгляд с экрана: вещи из знаменитых кинофильмов продают с аукциона

Поклонники звезд выкладывают миллионы за связанные с кумирами костюмы и автомобили
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Paramount Pictures
Знаменитый белый костюм, в котором снимался в мюзикле «Лихорадка субботнего вечера» Джон Траволта, будет выставлен на торги аукциона Julien's в Калифорнии в конце апреля. Организаторы ожидают выручить за него не менее $200 тыс. Какие еще связанные с кино вещи уходили за большие деньги с молотка (или, напротив, не находили покупателя) — в фотогалерее «Известий»
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Getty Images/UK Press/Mark Cuthbert
Созданная поклонником на узлах Toyota копия бронеавтомобиля Бэтмена из фильма «Темный рыцарь» предлагалась на аукционе в Эскоте в 2019 году с эстимейтом 90–120 тыс. фунтов стерлингов, но не нашла покупателя
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Lucasfilm
Меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда» пытались продать с аукциона за $200 тыс., но предмет сняли с торгов из-за сомнений в аутентичности
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Paramount Pictures
Особой любовью у коллекционеров пользуется разнообразный реквизит из фильмов про Гарри Поттера — от знаменитых очков до писем и метел
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/a90
Легендарное платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» в 2011 году ушло за $4,6 млн с аукциона в Лос-Анджелесе
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Культовые вещи с аукционов
Фото: REUTERS/Russell Boyce
Автомобили Джеймса Бонда часто выставляются на аукционах и всегда находят богатого покупателя. Так, Aston Martin DB5, который был использован в фильмах «Золотой глаз» и «Спектр», был продан в 2019 году за $2,6 млн
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ferrai
Купальник первой «девушки Бонда», швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она сыграла в приключенческом боевике «Доктор Ноу», был продан в 2001 году аукционным домом Christie's за 41 тыс. фунтов стерлингов
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Global look Press/Supplied by FilmStills.net
Все шляпы Индианы Джонса в конечном счете попали на торги, но головной убор из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» ушел за рекордные $520 тыс.
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Paramount Pictures
Бриллиантовый кулон «Сердце океана» из фильма «Титаник» был продан за $2,2 млн. Впрочем, интернет полон копий из серебра и стекла по ценам, доступным любой домохозяйке
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Культовые вещи с аукционов
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Visual Pres/Jean-Claude Cohen
Автомобили DeLorean, использовавшиеся на съемках трилогии «Назад в будущее», всплывают на аукционах с завидной регулярностью и по щадящим ценам: как правило, эстимейт не превышает каких-то $40–70 тыс.
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