СМИ сообщили о намерении мусорщиков возобновить забастовки в Париже

Работники парижских муниципалитетов, занимающиеся уборкой мусора, заявили о возобновлении забастовок против пенсионной реформы. Об этом сообщило в среду, 12 апреля издание Le Parisien.

В материале отмечается, что с 14 апреля, за день до решения Конституционного совета Франции о действительности или недействительности данной реформы, начнутся протесты мусорщиков.

По словам генерального секретаря CGT сектора отходов и санитарии в Париже Режиса Вьесели, эта протестная акция должна быть сильнее, чем прошлая.

Известно, что в прошлый раз забастовка проходила в течение марта, за период с 6 по 29 число на улицах города скопилось более 10 тыс т мусора. Тогда префектура Парижа обязала часть работников этого сектора выйти на работу.

В этот раз демонстранты заблокируют три завода по сжиганию отходов. При этом точные сроки акции неизвестны, собеседник издания указал, что забастовщики собираются «бастовать несколько дней, в том числе и в дни отдыха».

Ранее, 9 апреля, Симфонический оркестр Парижской оперы принял участие в акции против пенсионной реформы и выступил с концертом перед зданием Конституционного суда (КС). Музыканты перед сотнями прохожих исполнили песню «Единый народ никогда не победить».

7 апреля демонстранты освистали кортеж премьер-министра Элизабет Борн. Они скандировали: «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан» и «[президента Франции Эммануэля] Макрона в отставку!».

Митинги во Франции всё чаще превращаются из мирных демонстраций в беспорядки. Если протестующие поджигают мусорные баки, баррикадируют транспортные узлы и подрывают петарды, то полицейские наносят населению телесные повреждения. Так, один из участников акции был избит полицейским с помощью дубинки. Они длятся с 19 января по настоящее время.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом»).