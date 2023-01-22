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Участнику протеста в Париже ампутировали часть полового органа после удара полицейского

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Участнику прошедшего 19 января в Париже протеста против пенсионной реформы ампутировали часть полового органа после того, как полицейский ударил его дубинкой. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на его адвоката.

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По данным агентства, пострадавшим является 26-летний инженер. На акции протеста он фотографировал происходящее, тогда же полицейский ударил его в промежность. Фото и видео, зафиксировавшие применение силы правоохранителя к мужчине, были распространены в соцсетях.

«Удар был настолько сильный, что ему пришлось ампутировать одно яичко. Это чрезвычайно жестокий акт, граничащий с садизмом», — цитирует агентство адвоката пострадавшего Люси Саймон.

Адвокат добавила, что они подадут жалобу по факту произошедшего.

Согласно данным телеканала BFM, около 1,12 млн человек участвовало 19 января в манифестациях против повышения пенсионного возраста. Из них 80 тыс. вышли на улицы Парижа. После того как некоторые демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами, начались столкновения между двумя сторонами.

Известно, что следующая общенациональная демонстрация против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет 31 января.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Согласно ее проекту, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

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