На Сахалине задержали незаконно выловивших 1,9 т краба браконьеров

Сотрудники Погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Сахалинской области пресекли деятельность группы, незаконно добывшей почти 2 т краба. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Браконьеров задержали в Поронайском районе.

«Задержаны два гражданина Российской Федерации и два иностранца, у которых обнаружено и изъято свыше 1900 кг краба камчатского без документов, подтверждающих законность происхождения улова», — сообщили в ведомстве.

По оценке правоохранителей, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, может превышать 9,5 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношение задержанных.

Ранее в апреле суд в Мурманской области вынес приговор по делу о незаконном вылове 331 особи краба, фигурантами по которому проходили трое местных жителей. Ущерб водным биоресурсам составил 4,75 млн рублей. Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании причиненного ущерба.