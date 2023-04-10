Трем жителям Заполярья вынесли приговор за незаконную добычу краба

Суд в Мурманской области вынес приговор по делу о незаконном вылове 331 особи краба, фигурантами по которому проходили трое местных жителей. Об этом сообщает Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура.

Установлено, что в апреле 2022 года мужчины выловили в акватории Мотовского залива Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий 331 особь камчатского краба. Ущерб водным биоресурсам составил 4,75 млн рублей.

Как уточняет ИА «Би-порт», фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства группой лиц по предварительному сговору»). Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании причиненного ущерба.

6 марта сообщалось, что на Сахалине вынесли приговор в отношении организованной группировки, занимавшейся незаконной добычей крабов. Подсудимых обязали выплатить более 1,2 млн рублей.