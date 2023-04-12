Guardian: в утечке разведки нашли данные о спецназе США и Великобритании на Украине

На Украине действовали служащие из США, Великобритании, Франции и других стран. Такие данные были обнаружены в секретных документах американской разведки, которые утекли в Сеть, сообщила газета The Guardian во вторник, 11 апреля.

Так, на Украину были направлены 50 британцев, 17 военных — из Латвии, 15 — из Франции, 14 — из Штатов, один — из Нидерландов. Сообщается, что Париж опроверг данную информацию.

«Никаких французских сил, участвующих в операциях на Украине, нет», — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, добавив, что источник документов неизвестен.

В Лондоне же указали на серьезный уровень неточности.

Речь идет о ежедневных отчетах. Один из документов датирован февралем, другой — 23 марта, оба под грифом «совершенно секретно». В них не говорится о том, где именно находятся военные, какие задачи выполняют, а также сколько человек на Украине находится сейчас.

The Guardian написала о том, что информация может свидетельствовать о координации действий спецназа командованием сил спецопераций НАТО, однако конкретные параметры организации их участия не приводятся.

Информация об утечке одновременно двух крупных партий — порядка 100 секретных документов Пентагона — появилась 6 апреля. Материалы касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 апреля Reuters уведомило о том, что эта утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации Соединенных Штатов с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков рассказал «Известиям», что союзники США по НАТО не увидят ничего необычного в слитых в Сеть секретных документах Пентагона, поскольку они и так в курсе всего. Тем временем Марков выступил с призывом взять во внимание и осторожно отнестись к информации о возможном контрнаступлении ВСУ.

11 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил телеканалу ARD, что утечка секретных материалов не повлияет на военную стратегию Киева.