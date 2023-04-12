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В КНР призвали Запад усвоить урок взаимного уважения и не учить других

Автор «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун призвал Запад усвоить урок взаимного уважения и не учить других
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Западным странам необходимо усвоить урок взаимного уважения и перестать учить другие страны, навязывая свое мнение по всем вопросам. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун в статье, опубликованной 7 апреля.

Он указал на то, что на протяжении многих лет западные элиты сознательно или бессознательно снисходительно относились к другим и «учили» их, что раздражало незападные страны.

По словам обозревателя, в вопросе об Украине «они снова впали в эту старую привычку, будто единственно правильно и справедливо действовать в соответствии с их мнением».

«Этим людям срочно необходимо усвоить урок взаимного уважения, уважать различия между странами, уважать то, что другие имеют те же естественные права, что и они, и уважать независимое суждение Китая, основанное на исторических заслугах и достоинствах украинского вопроса», — написал Чжао.

Он также подчеркнул, что развитие дружественных отношений между Китаем и Россией способствует разрешению украинского кризиса и не зависит от третьих сторон, в том числе и в отношениях Китая и ЕС. Обозреватель при этом отметил, что потери Европы от украинского конфликта постепенно заставляют ее менять свои взгляды, дистанцируясь от политики США.

«Что касается вопроса Украины, чувствуется, что отношение Европы к Китаю претерпевает изменения, также наблюдаются различия между ней и Вашингтоном. Украинский вопрос не является тупиком в отношениях Китая и ЕС, его можно и нужно разрешить как можно скорее», — подытожил автор статьи.

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Накануне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и Европейский союз (ЕС) не намерены выступать против Китая только из-за союзнических отношений с США. Министр напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, сказанных им по итогам визита в КНР, состоявшегося 5–7 апреля, о том, что Европе следует уменьшить зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между американскими и китайскими властями по поводу Тайваня.

До этого, 8 апреля, газета The Hill отметила, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к КНР. В издании обратили внимание, что официальная поездка французского лидера Эммануэля Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Инвэнь.

5 апреля издание Politico написало, что Китай не настроен на возобновление дипломатических контактов с США. В материале говорилось, что «неприятие Пекином постоянного взаимодействия на высоком уровне подчеркивает особенно напряженный характер американо-китайских отношений за последние несколько месяцев». В том числе китайскую сторону возмущает продажа США оружия Тайваню и официальные визиты на Тайвань.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Китайская сторона считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Комментируя этот визит, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре, связал его с самоуверенностью и безнаказанностью американских политиков.

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