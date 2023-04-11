Hyundai планирует инвестировать $18 млрд в производство электрокаров

Hyundai инвестирует около $18 млрд в производство электромобилей. Компания строит новый завод и расширяет существующие линии, передает телеканал «Известия». Автогигант планирует выпускать 3,6 млн электрокаров в год. Hyundai хочет войти в тройку мировых лидеров отрасли. В 2030 году компания будет производить 31 модель электромобилей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.