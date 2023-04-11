ЦБ РФ отметил рост рублевых счетов и депозитов в марте

Рост рублевых депозитов и счетов в рублях продолжается, в то время как интерес к вкладам в валюте остается низким. Об этом 11 апреля сообщил Банк России.

«В марте рост рублевых счетов и срочных депозитов населения продолжился, тогда как интерес розничных вкладчиков к депозитам в валюте оставался низким, несмотря на некоторое повышение ставок по депозитам в долларах США, евро и юанях отдельными участниками рынка», — отмечается в материалах Центробанка.

Регулятор указал, что в ближайшем будущем продолжающееся замедление инфляции и сохранение высокой склонности к сбережению будут поддерживать интерес населения к банковским вкладам, в особенности на сроки до трех лет.

Что касается розничного кредитования, то здесь ЦБ РФ отметил рост кредитного портфеля российских банков в марте. При этом изменение корпоративного портфеля охарактеризовал как умеренный рост.

«Требования к населению по оперативным данным в марте возросли, и годовые темпы прироста розничного портфеля увеличились. Макропруденциальные ограничения будут продолжать воздействовать на розничное кредитование, как потребительское, так и ипотечное, с учетом планируемого уточнения регулирования», — говорится в сообщении.

23 марта стало известно, что более трети россиян (37%) предпочитают хранить наличные накопления дома. Еще четверть (27%) пополняют свой банковский счет, 25% оставляют средства на сберегательном счете или вкладе в банке.

Ранее, 10 марта, финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», что хранение денег дома — неэффективный способ, так как средства можно уничтожить физически, кроме того, влияние на сумму сбережений окажет инфляция.

В начале января этого года сообщалось, что рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.