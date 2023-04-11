Устроивший стрельбу в американском Луисвилле легально купил оружие

Устроивший стрельбу в банке американского Луисвилля (штат Кентукки) легально купил оружие в местном магазине. Об этом 11 апреля сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности шефа местной полиции Жаклин Гвин-Виларо.

Она уточнила, что, по последним данным, подозреваемый был действующим сотрудником банка. Штурмовую винтовку, которую мужчина использовал при нападении, он приобрел в одном из оружейных магазинов города.

Стрельба произошла 10 апреля в Old National Bank в центре Луисвилля. Жертвами стрельбы стали четыре человека. Стрелявший был ликвидирован сотрудниками полиции. Еще восемь человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Среди них офицер полиции, он был прооперирован врачами.

После стрельбы в Луисвилле президент США Джо Байден обвинил республиканцев в разгуле насилия и потребовал от конгресса запретить штурмовые винтовки. По словам Байдена, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.