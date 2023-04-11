Три новых электродепо построят для обслуживания БКЛ и радиальных станций метро

В Москве построят три новых электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных линий метро. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщается на сайте мэрии столицы.

Так, по словам мэра столицы Сергея Собянина, «Аминьевское» электродепо строится на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. Строители уже возвели метромост стремя ветками, которые соединят депо с БКЛ. Всего на территории появятся около 60 объектов, включая большой ремонтный корпус с мастерскими, блок помещении для отдыха рабочих со столовой, спортзалом и медкабинетом, пишет РИАМО. Работать в депо будут порядка тысячи человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Электродепо «Южное» появится в районе Братеево и будет обслуживать составы Замоскворецкой линии. Строятся там ремонтный и административно-бытовой корпуса, а также другие здания и сооружения. С открытием депо планируется обновление поездов на зеленой ветке, отмечает телеканал «360». Трудиться в этом депо также будут свыше тысячи специалистов.

В электродепо «Столбово» (в проекте — «Саларьево») в настоящее время завершаются подготовительные работы, сооружаются три соединительные ветки для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий. Работать в депо будут 1,4 тыс. человек, уточняет сайт aif.ru.

По словам градоначальника, новые депо позволят модернизировать парк метро, а также повысить качество обслуживания составов и комфорт пассажиров, сообщает «Москва 24».

Помимо этого, на юге столицы проектируется электродепо «Бирюлевское», пишет RT. Оно будет обслуживать одноименную ветку, отмечает НСН. Также планируется реконструировать электродепо «Владыкино» и «Выхино».

24 марта Сергей Собянин заявил, что запуск БКЛ метро Москвы стимулирует развитие столичной экономики.

По его словам, строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов обошлось городу в 778 млрд рублей, а частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций больше 5,2 трлн рублей.

1 марта президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе БКЛ. Он напомнил, что планы по созданию второго кольца московской подземки появились еще в Советском Союзе.