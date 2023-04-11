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Военный историк назвал слабые места американских истребителей F-22 Raptor

Военный историк Кнутов: российские РЛС могут видеть американские истребители F-22 Raptor
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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Американские истребители F-22 Raptor, которые прибыли в Польшу, отличаются технологией малой заметности, однако российские радиолокационные станции их видят. Об этом 11 апреля «Известиям» сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее в этот день польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что в Польшу прибыли американские истребители F-22 Raptor для поддержки восточного фланга НАТО.

По словам Кнутова, F-22 Raptor — достаточно старый истребитель. Он пришел на замену F-117 «Ночной ястреб», потому что первая модель свои характеристики не оправдала.

«Особенность Raptor заключается в том, что их боевые возможности действительно практически по всем параметрам подходят под самолеты пятого поколения, за исключением одного условия — самолет должен совершать полет с крейсерской скоростью. Эта крейсерская скорость должна быть сверхзвуковая. У Raptor этого нет», — сказал он.

Этот истребитель может нести разные типы вооружений, подниматься на высоту до 20 км, добавил собеседник «Известий».

«Особенность этих самолетов в том, что их не видят радиолокационные станции многих стран мира за исключением России. Российские станции наведения ракет их видят, зенитно-ракетные комплексы по этим самолетам работают. Во всяком случае мы их сопровождаем», — сказал эксперт.

При этом F-22 имеет множество недостатков, подчеркнул Кнутов. Например, они часто ржавеют, что требует серьезного ремонта.

«Содержание этих самолетов стоит колоссальных денег, нужно менять программное обеспечение регулярно, проводить обновления», — сказал военный историк.

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Ранее 11 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге перед визитом в США рассказал, что тысячи единиц военной техники будут храниться на складах НАТО в Польше. По его словам, речь идет о танках, БМП, разного рода вооружении, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО в случае необходимости.

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