Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу

В Польшу прибыли американские истребители F-22 Raptor для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», — написал Блащак в Twitter.

Число самолетов не уточняется.

В командовании Военно-воздушных сил (ВВС) США в свою очередь сообщили, что истребители переброшены в польский Повидз. Они заменят самолеты F-15. До этого США разместили в Польше 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor в конце августа 2022 года.

Ранее 11 апреля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге перед визитом в США рассказал, что тысячи единиц военной техники будут храниться на складах НАТО в Польше. По его словам, речь идет о танках, БМП, разного рода вооружении, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО в случае необходимости.

В этом же месяце заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге, который изменился после вступления Финляндии в альянс 4 апреля.