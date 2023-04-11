Аналитики назвали ослабление рубля временным

Резкое ослабление рубля — временное состояние, считают аналитики УК «Альфа-Капитал». Об этом они рассказали «Известиям» 11 апреля.

Снижение курса российской валюты по отношению к доллару, евро, юаню связано с рядом факторов, уточнили они. В том числе повлияли уменьшение объемов экспорта нефти, газа и, соответственно, снижение объемов поступающей валюты на внутренний рынок, возможная покупка валюты со стороны нерезидентов. Также аналитики отметили, что РФ продолжает развивать экономические связи с КНР и дружественными странами, восстанавливает прежние объемы импорта, что увеличивает спрос на американскую, европейскую и китайскую валюты.

«В целом похоже, что такое резкое ослабление — временное состояние, спред Urals к Brent после снижения объемов добычи участниками ОПЕК+ сузился до ~USD 8–10, и, вероятно, объем валюты, поступающей на российский рынок в ближайшие месяц-два, увеличится, что будет способствовать укреплению рубля», — заключили эксперты.

По данным сайта Мосбиржи, на 15:39 мск 11 апреля доллар достиг 82,1 рубля, евро — 89,6 рубля, юань — 11,9 рубля.

Накануне инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Известиям», что до конца апреля американская валюта может установиться в районе 78–79 рублей, европейская — 86–87, юань — ближе к 11,5 рубля.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.