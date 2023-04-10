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Инвестиционный стратег спрогнозировал курс валют до конца апреля

Эксперт Бахтин допустил рост доллара до 83,5 рубля, евро — чуть выше 90 рублей
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В краткосрочной перспективе доллар еще может достигнуть уровня в 83,5 рубля, а евро — чуть выше 90 рублей, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Однако в то же время до конца апреля американская валюта может установиться в районе 78–79 рублей, европейская — 86–87, юань — ближе к 11,5 рубля, рассказал эксперт «Известиям» 10 апреля.

«В начале недели рубль продолжил смотреться слабо. При этом рыночная конъюнктура для российской валюты благоприятна — котировки нефти, поддержанные неожиданным решением ОПЕК+ о сокращении добычи, стабильно держатся вблизи $85, общерыночный фон остается спокойным, индекс доллара DXY курсирует ниже 102 п.», — отметил он.

По его словам, причина того, что доллар не падает ниже 80 рублей, кроется, скорее всего, не в показателях бюджета, а в том, «когда завершится выход нерезидентов из энергетических проектов в России и остановится связанная с этим скупка валюты на рынке, усиленная действиями спекулянтов».

«Представляется, что краткосрочно волатильность курса останется высокой и доллар еще может сходить в район 83,5, а евро — погостить чуть выше 90. Вместе с тем мы полагаем, что разворот тренда может быть совсем близко», — подчеркнул эксперт.

Как он объяснил, в пользу этого указывают стабильно высокие цены на нефть и улучшение ситуации с балансом доходами и расходами бюджета. Также во второй половине этого месяца экспортеры будут конвертировать валюту в рубли для прохождения налогового периода.

«До конца месяца доллар может установиться в районе 78–79 рублей, евро — 86–87, юаня — ближе к 11,5», — заключил Бахтин.

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По данным сайта Мосбиржи, на 16:00 мск 10 апреля доллар достиг 81,6 рубля, евро — 88,6 рубля, юань — 11,8 рубля.

В ходе торгов пятницы, 7 апреля, рубль в моменте подешевел к доллару до отметки 83,5, а к евро — до 91,3, юань — 12,1.

Ранее, 4 апреля, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко уточнил, что курс евро по отношению к рублю растет быстрее, чем доллар США к российской валюте, по причине укрепления европейской валюты относительно американской на международном рынке «Форекс».

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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