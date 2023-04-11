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Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе

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Фото: Global Look Press/photothek.net/Thomas Trutschel
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Украинский предприниматель Ринат Ахметов инициировал арбитражный процесс против России за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба его компании SCM.

«Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — говорится в сообщении.

Список активов включает десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость, в том числе «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша» и стадион «Донбасс Арена».

Сам Ахметов заявил, что возмещенные средства намерен вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины.

В пресс-службе не уточнили, где именно будет проходить арбитражный процесс. В 2018 году структуры Ахметова уже подавали иск в арбитражный суд в Гааге по энергетическим активам ДТЭК в Крыму, а в 2022 году — в Европейский суд по правам человека.

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1 апреля глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в республике в ближайшее время собираются расширить перечень предприятий, квартир и земельных участков, которые принадлежат поддерживающим киевский режим украинским олигархам и в дальнейшем должны быть национализированы.

До этого, 3 февраля, сообщалось, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Константинов заявил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что доход от национализации имущества пойдет на поддержку участников спецоперации.

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