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Швейцария отказалась дополнительно замораживать российские активы

В Швейцарии отвергли заявление посла США Миллера о дополнительной заморозке российских активов
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Moritz Wolf
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Швейцария не будет накладывать дополнительные ограничения на российские активы. Об этом заявила во вторник, 11 апреля, глава швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Элен Будлигер-Артиеда, комментируя заявление посла США Скотта Миллера.

Ранее Миллер заявил, что Берн мог бы дополнительно заморозить российские активы на сумму от 50 до 100 млрд франков. Однако, как пояснила глава SECO, эта цифра — приблизительная оценка российских активов в Швейцарии, так как под санкции попали не все граждане России, а лишь малое их число.

«Всего Швейцария заморозила 7,5 млрд франков, что составляет чуть более трети от €21,5 млрд, замороженных по всему Евросоюзу», — сказала Будлигер-Артиеда в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

Она отметила, что, в частности, Франция заморозила российские активы на €1,2 млрд, а Германия — на €2,2 млрд.

На прошлой неделе в правительство Швейцарии было направлено конфиденциальное письмо, подписанное послами всех стран «большой семерки» в Берне. В нем содержалась просьба заморозить еще больше российских активов. Всего в Швейцарии, как писали местные СМИ, задекларировано около $50 млрд российских средств.

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Ранее, 29 марта, сообщалось, что Швейцария в полной мере присоединилась к десятому пакету санкций, введенных ЕС против России. Новые антироссийские ограничения включают запрет российским гражданам работать в органах управления или операторов критической инфраструктуры Швейцарии. Также санкции ужесточают ограничения на импорт товаров, имеющих экономическое значение для России.

До этого, 15 февраля, минэкономики Швейцарии сообщило, что страна вслед за ЕС вводит ограничение цен на российские нефтепродукты.

При этом в феврале правительство Швейцарии выступило против передачи российских активов, замороженных в стране, Украине. Отмечалось, что, согласно законодательству страны, подобные действия незаконны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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