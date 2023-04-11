Генпрокуратура признала нежелательным «Форум гражданского общества Россия — ЕС»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России иностранной неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС», ФРГ. Об этом 11 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение вынесено по итогам проведенной проверки.

«Организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Работа «Форума» направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза (ЕС) с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, на установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» для их использования в ущерб интересам государства, сказано в сообщении Генпрокуратуры.

«Организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых — дискредитация руководства Российской Федерации», — добавили в Генпрокуратуре.

Также она сотрудничает с признанными иноагентами в РФ и другими нежелательными в стране организациями.

«Таким образом, деятельность указанной сетевой структуры представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», — заключили в ведомстве.

В конце марта Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» из Латвии.

Ранее, 27 марта, Генеральная прокуратура признала нежелательной украинскую организацию «KpымSOS».