Генпрокуратура признала нежелательным «Форум гражданского общества Россия — ЕС»
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России иностранной неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС», ФРГ. Об этом 11 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.
Решение вынесено по итогам проведенной проверки.
«Организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Работа «Форума» направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза (ЕС) с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, на установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» для их использования в ущерб интересам государства, сказано в сообщении Генпрокуратуры.
«Организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых — дискредитация руководства Российской Федерации», — добавили в Генпрокуратуре.
Также она сотрудничает с признанными иноагентами в РФ и другими нежелательными в стране организациями.
«Таким образом, деятельность указанной сетевой структуры представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», — заключили в ведомстве.
В конце марта Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» из Латвии.
Ранее, 27 марта, Генеральная прокуратура признала нежелательной украинскую организацию «KpымSOS».