СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
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- СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Чат-бот ChatGPT составил проект мирного договора между Россией и Украиной. Об этом сообщило издание Berliner Zeutung 10 апреля.
Уточняется, что мирный план был написан ботом от лица канцлера Германии Олафа Шольца.
Перед началом написания плана искусственный интеллект (ИИ) попросили проанализировать политическую ситуацию накануне конфликта на Украине и разработать возможные стратегии решения.
«Я выступаю от имени канцлера Германии Олафа Шольца и германского правительства, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта на Украине. Мы призываем серьезно подумать о немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров», — написал ИИ.
От лица Шольца чат-бот также отметил, что Германия всегда играла конструктивную и сбалансированную роль в европейской политике и была привержена безопасности и благополучию всех европейских государств.
«Мы ценим долгую историю сотрудничества и диалога между Германией и Россией и хотели бы продолжать развивать и укреплять эти отношения», — указал ИИ, добавив, что правительство ФРГ признает законные интересы в области безопасности России.
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