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Российские штурмовики отбили атаку и уничтожили технику ВСУ

Капитан Петелин заманил противника на передний край обороны в ходе его наступления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны РФ 11 апреля сообщило, что заместитель командира штурмового отряда капитан Михаил Петелин с подчиненным личным составом сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметили в военном ведомстве, Петелин во время выполнения боевой задачи смелым и умелым управлением подчиненным личным составом заманил противника на передний край обороны в ходе его активного наступления. После неудачной попытки атаки и подрыва техники противник попытался атаковать позиции штурмового отряда с другого направления, где также потерпел поражение, отступив на исходные позиции.

«На одном из направлений противник перешел в наступление. Дали понять противнику, что мы слабы, заманив его на передний край обороны. Подорвалась техника. Противник решил контратаковать с другого направления», — рассказал заместитель командира штурмового отряда Михаил Петелин.

В результате успешных оборонительных действий личный состав капитана Петелина отбил атаку противника, уничтожил четыре БМП Bradley и подбил вражеский танк. Также было уничтожено 15 боевиков ВСУ, еще четверо, включая офицера, взяты в плен.

Также, по словам военнослужащего, по боевикам ВСУ, обратившимся в бегство, работала российская артиллерия.

«Противник был уничтожен. Атака не удалась. Отошли на исходные позиции. Также были наступления на населенные пункты. В связи с заминированными участками дорог продвижение на технике было невозможно, шли пешим. В районе шести суток мы со своей ротой двигались», — добавил Петелин.

Во время пешего наступления военнослужащие отряда капитана Петелина развили успех и уничтожили большое количество боевиков ВСУ.

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Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Данил Ивлев в ходе штурма укрепрайона ВСУ уничтожил двоих вражеских наблюдателей. Затем российские военнослужащие совершили скрытный маневр во фланг обороняющихся подразделений украинских боевиков. Ударом артиллерии были подавлены две долговременные огневые точки. После российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения ВСУ с подготовленных огневых позиций. В результате укрепрайон полностью перешел под контроль российских сил.

Накануне стало известно, что российские десантники за прошлую неделю дошли до линии электропередачи, которая разделяет Кременской лес на две равные части. Военнослужащие захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Артиллерийским огнем был уничтожен склад боеприпасов, уничтожены и подавлены минометные взводы на огневых позициях противника.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал провальную атаку ВСУ под Кременной. Российских бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, отметил военкор.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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