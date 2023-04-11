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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Минобороны России 11 апреля сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.

В оборонном ведомстве рассказали про стрелка мотострелкового подразделения ефрейтора Данила Ивлева, который штурмует опорные пункты националистов в ходе продвижения российских войск вглубь обороны противника. Отряду была поставлена задача по штурму укрепрайона боевиков. Как уточнили в Минобороны, противник оборудовал укрепленный район в лесополосе с глубоко эшелонированной системой обороны минно-взрывными заграждениями, а также долговременными огневыми точками. Оборону при этом удерживали отборные подразделения украинских националистов, усиленные бронетехникой и артиллерийскими средствами.

После проведенной разведки отряд незаметно подобрался к позициям обороняющихся боевиков и обезвредил минные заграждения. Данил Ивлев лично уничтожил двоих вражеских наблюдателей. Затем российские военнослужащие совершили скрытный маневр во фланг обороняющихся подразделений украинских националистов. Оперативно оценив обстановку и проведя доразведку, ефрейтор передал координаты средств поражения противника артиллерийскому подразделению.

Ударом российской артиллерии были подавлены две долговременные огневые точки. Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону боевиков. Продолжив штурмовые действия, российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения боевиков с подготовленных огневых позиций. В результате укрепрайон полностью перешел под контроль российских сил.

Кроме того, в ведомстве отметили мужество гвардии рядового Артема Шарикова, оборонявшего населенный пункт, который был освобожден от украинских боевиков. Во время боя Шариков с помощью беспилотника выявил пять боевых машин пехоты (БМП) и три танка, а также до 20 националистов, пытающихся обойти поселок с фланга, после чего передал координаты в вышестоящий штаб. На основе данных, предоставленных гвардии рядовым, было нанесено огневое поражение по атакующим силам противника. Понеся потери, противник дождался подкрепления и предпринял очередную попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль.

Во время обороны командир отделения был ранен. Шариков принял командование отделением на себя. Управляя огнем своего отделения, он сковал действия противника и отразил наступление националистов на своем направлении.

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Накануне стало известно, что российские десантники за прошлую неделю дошли до линии электропередачи, которая разделяет Кременской лес на две равные части. При поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российские бойцы захватили 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, 10 апреля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории Артемовска (украинское название — Бахмут) на данный момент находится под контролем Вооруженных сил РФ. Между тем он отметил, что в западной части города всё еще ведутся ожесточенные бои.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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