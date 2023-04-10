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МО Тайваня заметило приближение к острову более 90 самолетов армии КНР

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в понедельник приближение к острову 91 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне прошедших 8–10 апреля военных учений китайской армии в акватории и воздушном пространстве вокруг острова. Об этом говорится 10 апреля на странице в Twitter тайваньского оборонного ведомства.

«К 18:00 (13:00 мск) 10 апреля обнаружены 91 самолет и 12 кораблей НОАК», — отметили тайваньские военные.

По их данным, 54 самолета пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону систем противоракетной обороны (ПВО) Тайваня.

В понедельник впервые в учениях НОАК принял участие авианосец «Шаньдун». Один из истребителей с него также сблизился с островом.

Пекин назвал учения своих вооруженных сил предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также мерой для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности. Он назвал их завершенными.

Минобороны Тайваня подчеркнуло, что, несмотря на объявление учений завершенными, в Тайване отметили, что вооруженные силы острова не намерены ослаблять усилий по укреплению боеготовности и продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Тайваньском проливе.

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Ранее, 6 апреля, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином из-за Тайваня. По его словам, США хотят сохранить мир и стабильность между странами.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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