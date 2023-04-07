В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня

США не стремятся к конфликту с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон хочет сохранить мир и стабильность между странами. Любые разногласия между материковым Китаем и Тайванем, по мнению Блинкена, должны решиться мирным путем.

«Никто не стремится к конфликту. Совсем наоборот. Мы хотим быть уверены, что избежим этого. И да, мы конкурируем. В конкуренции нет ничего плохого, пока она справедлива. Но мы хотим быть уверены, что эта конкуренция не перерастет в конфликт», — отметил он в интервью Euronews.

При этом в случае кризиса в результате действий Китая в отношении Тайваня могут возникнуть разрушительные последствия для мировой экономики.

«50% мировых коммерческих перевозок проходит через Тайваньский пролив каждый день, 70% полупроводников, которые нужны нам для наших смартфонов, для наших посудомоечных машин, для наших автомобилей, производятся на Тайване. Если бы возник какой-то кризис в результате действий Китая, это имело бы ужасные последствия для мировой экономики», — резюмировал госсекретарь.

Ранее в этот день в пресс-службе минобороны КНР заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон выполнить политические обязательства по тайваньской проблеме.

В марте Си Цзиньпин сообщил, что Пекину следует решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Китайская сторона считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.