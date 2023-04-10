«Росатом» на год раньше плана построит самый мощный научный ядерный реактор

«Росатом» досрочно построит самый мощный в мире научный ядерный реактор. Госкорпорация завершит работы на МБИР на год раньше плана. Строительство ведут на площадке института в Димитровграде в Ульяновской области. В перспективном проекте занято более 1,3 тыс. рабочих и инженеров, сообщает телеканал «Известия». Исследовательский комплекс введут в эксплуатацию до 2030 года. Установка обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной научной инфраструктурой на следующие полвека.

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